Kjent narkomotstandar leier Jensen-juryen

innenriks

På den første dagen av ankesaka til den tidlegare politimannen Eirik Jensen (61) og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett vart juryen på ti menn og kvinner og to reservemedlemmer valt ut.

Som ordførar valde juryen bussjåføren og natteramnen Annstein Garnes, som tidlegare har stått fram og åtvara mot aukande vald og dopbruk blant ungdom i Groruddalen.

– Ein fordel

– Vi ser det som ein fordel at ein person i juryen er motstandar av narkotika, akkurat som Eirik Jensen. Vi har ikkje noko problem eller innvendingar mot det. Med ein juryformann som er mot narkotika, så er dei i alle fall på same planet, seier Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden til NTB.

I den knusande dommen frå Oslo tingrett vart den tidlegare politimannen (61) dømt til 21 års fengsel, den strengaste straffa i lova, for grov korrupsjon og medverking til smugling av nærmare 14 tonn hasj. Den medtiltalte, den såkalla hasjbaronen Gjermund Cappelen, vart dømt til 15 års fengsel.

Jensen har anka både skuldspørsmålet og bevisvurderinga, mens Cappelen har anka straffutmålinga. Han vil ha meir enn dei seks åra han fekk i strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens rolle i saka.

Siste jurysak

Ankesaka er den siste som vil bli avgjort av ein jury i Noreg. Ifølgje Cappelens forsvarer Benedict de Vibe vart det rydda plass for rettssaka slik at den kunne falle inn under overgangsordninga for den gamle juryordninga, som vart lagt ned frå nyttår.

– Det var eit opplegg for at saka ikkje skulle starte før våren 2019, men då det viste seg at overgangsreglane for juryordninga ikkje lenger gjaldt, vart det rydda plass slik at saka kunne få si behandling no, seier de Vibe til NTB.

Han meiner ein jury kan gjere det lettare for Jensen.

– Hadde eg vore Jensens forsvarer, så hadde eg også ropt og skrike om ein jury i staden for ein fagdomstol, seier de Vibe.

Ønske frå spesialeininga

I rettssal 250 i Oslo tinghus er det lagt opp til ei ny maratonrettssak av same format som tingrettssaka. Fem månader er sett av.

– Bevisføringa vil bli relativt lik den i tingretten, seier aktor og nestleiar i Spesialeininga for politisaker Guro Glærum Kleppe til NTB.

I sitt innleiingsforedrag påpeikte ho at det var ønsket til påtalemakta at dei to ankesakene blir køyrde samtidig.

– Etter oppmoding frå spesialeininga og Oslo statsadvokatembete blir sakene behandla under eitt. Desse to sakene er nært knytt saman, sa Kleppe i retten.

Prega av stunda

Jensen verka både bleik, nervøs og om mogleg endå tynnare enn under den første rettssaka då han kom til Oslo tinghus ved 8-tida tysdag.

– Eg er jo prega av stunda. Det er siste sjanse. Det er per definisjon livet det er snakk om. Då skjønnar de vel det meste, sa Jensen til eit stort presseoppbod like før ankesaka starta.

Då lagrettsdommar Kristel Heyerdahl spurde om han erkjende skuld etter tiltalen, svarte han med klar røyst:

– Nei, det gjer eg ikkje.

Omfattande

Jensens forsvararar har kalla inn om lag 50 nye vitne, blant dei Kripos-sjef Ketil Haukaas, tidlegare politispanar Johnny Brenna og fleire av Jensens tidlegare sjefar.

– Det viktigaste for meg no er å få fram det som ikkje kom fram i tingretten, og vise totalbildet, seier Jensen.

Trass i at tingretten berre fann det bevist at Jensen har fått 667.800 kroner i verdiar og kontantar frå Cappelen, har spesialeininga halde oppe tiltalen om at Jensen har fått minst 2,4 millionar kroner.

I tillegg har Jensen sett inn over 1,3 millionar kroner på sine bankkonti mellom 2004 og 2014, ifølgje påtalemakta.

