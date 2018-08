Høgre vil ha raudgrøne statsrådar til lukka høyring om terrorsikring

innenriks

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget gjekk tysdag samrøystes inn for ei lukka høyring om terrorsikring, dagen etter at statsminister Erna Solberg (H) og ei rekkje sitjande og tidlegare statsrådar måtte forklare seg om Riksrevisjonens alvorlege kritikk av arbeidet med å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur mot terror og angrep.

I den lukka høyringa meiner Høgre og dei andre regjeringspartia på Stortinget at også medlemmer av den raudgrøne regjeringa må forklare seg.

– Vi har spelt inn at det heile denne saka dreier seg om, er forslaget om objektsikring som vart fremma av den raudgrøne regjeringa i 2010, og som tredde i kraft 1.1. 2011. Det er derfor naturleg at dei også forklarer seg, seier Høgres medlem i komiteen, Svein Harberg, til NTB.

Vurderer Stoltenberg

– Det er dei raudgrøne som den gong sette den korte fristen (til 2015, red.anm.), og dei la fram saka med den føresetnad at det ikkje skulle krevje store investeringar eller ekstra administrative ressursar. Vi treng å vite kva dei visste om dei aktuelle objekta den gongen som gjorde at dei kunne ha ein så kort frist, seier Harberg.

Han seier han ser det som naturleg at dei aktuelle fagstatsrådane i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet i 2010, det vil seie høvesvis Grete Faremo (Ap) og Knut Storberget (Ap), blir kalla inn, og ser heller ikkje bort frå at dåverande statsminister, NATO-sjef Jens Stoltenberg (Ap), vil bli bedt om å stille.

– Det må vi vurdere, men det er ikkje unaturleg, akkurat slik som Erna Solberg som statsminister har måtta svare for sine fagstatsrådar i høyringane som har vore, seier Harberg.

– Overraskande

Komitéleiar og Ap-politikar Dag Terje Andersen seier han er overraska over utspelet.

– Det er litt overraskande, fordi rapporten vi no behandlar, handlar om perioden etter at førre rapport vart ferdig behandla i fjor. Altså fram til utgangen av 2017.

– Det er av same grunn vi for eksempel bestemte ikkje å innkalle tidlegare justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) (sat frå oktober 2013 til desember 2016, red.anm.), påpeikar Andersen.

– Det som har vore spørsmålet knytt til alle statsrådar, er kvifor ein ikkje varsla Stortinget då ein vart klar over at ein ikkje klarte å halde tidsfristen, seier Andersen til NTB.

– Det er Andersens poeng, men det er også eit poeng om det var sett eit realistisk grunnlag for fristane den gongen dei vart sett, meiner Harberg.

Solberg må møte igjen

Andersen seier dei fleste av dei som deltok under den opne høyringa måndag, inkludert statsminister Solberg, må belage seg på å møte på nytt i den lukka høyringa. I tillegg kan det bli aktuelt å be Riksrevisjonen og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, stille.

Han seier ein samrøystes komité meiner det er behov for ei lukka høyring.

– I den opne høyringa var det ein del spørsmål som ikkje kunne svarast på, fordi det ikkje var offentleg informasjon. Vi som har lese dei lukka dokumenta, sit med ei rad spørsmål vi ikkje har kunna stille. Derfor treng vi ei lukka høyring, seier Andersen.

Datoen er ikkje fastsett, men det blir truleg i midten av oktober, får NTB opplyst.

Ønsker ny open høyring

SV ønsker i tillegg ei ny open høyring.

– I høyringa i går vart det klart at regjeringa har feilinformert ikkje berre Stortinget, men norsk offentlegheit generelt. Vi er nøydd til å få kartlagt all den desinformasjonen som regjeringa har gitt om sikkerheitsarbeidet. Vi er nøydd til å komme til botns i dette ved å gjere våre eigne undersøkingar og stille spørsmål. Da meiner eg det er naturleg at regjeringa kjem tilbake til Stortinget, og blir stilt til veggs med den nye informasjonen, seier Fylkesnes til NTB.

Under høyringa måndag tok statsministeren og fleire statsrådar sjølvkritikk for at dei ikkje har gitt eit riktig heilskapsbilde av arbeidet med terrorsikringa, og Solberg uttalte at ho hadde vore upresis i uttalane ho kom med i førre høyring.

Det er uklart om dei andre partia kjem til å støtte forslaget om ei ny open høyring.

– Det som er av mest interesse for komiteen no, er ei lukka høyring, meiner Dag Terje Andersen.

