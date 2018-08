2.200 nye studentbustader skal byggjast på 14 ulike stader i landet

innenriks

– Fleire studentbustader sikrar eit rimeleg og føreseieleg bustadtilbod for studentane og er eit viktig tillegg til den private bustadmarknaden. Det er derfor viktig for oss å halde trykket oppe, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I lanseringa av studentbustadsatsinga i 2015, blei regjeringa samde om å auke talet på nye studentbustader i året frå 2.000 til 2.200. I satsinga blei det sett eit mål om at 20 prosent av studentane kunne få moglegheit til å bu i studentbustad, men i sommar hadde berre 15 prosent av studentane den moglegheita.

Satsinga har likevel gitt fleire studentar butilbod, og det er i dag 1.720 færre studentar i kø enn på same tid i fjor, ifølgje ei fersk undersøking frå Norsk studentorganisasjon (NSO). Undersøkinga viser at det no er 10.612 studentar i bustadkø.

– Dette er gode tal, men det skal ikkje vere ein kvilepute. Køane er framleis for lange, slår Nybø fast.

– Behovet for fleire studentbustader er framleis veldig stort. Om regjeringa og Stortinget held fram å auke talet på studieplassar, må dei også auke byggjetakten dei neste åra. Vi må kunne konsentrere oss om studiane og ikkje om å finne eit stad å bu, sjølv om vi blir fleire studentar, seier leiar Håkon Randgaard Mikalsen i NSO.

Fakta om dei nye studentbustadane rundt om i landet

NPK-NTB

* Blindern i Oslo får 315 nye hyblar.

* Campus Bø i Bø får 300 nye hyblar.

* Lunden Torv i Kristiansand får 300 nye hyblar.

* Bjølstad V i Fredrikstad får 220 nye hyblar.

* Remmen II i Halden får 180 nye hyblar.

* Gosen i Stavanger får 160 nye hyblar.

* Røstad i Levanger får 150 nye hyblar.

* Campus Harstad i Harstad får 120 nye hyblar.

* Heltne 2 i Volda får 120 nye hyblar.

* Elvesletta på Svalbard får 100 nye hyblar.

* Campus Ålesund får 81 nye hyblar.

* Kaialund i Mo i Rana får 60 nye hyblar.

* Frydenbø II i Bergen får 52 nye hyblar.

* Vieråsen i Førde får 30 nye hyblar.

