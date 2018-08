Statsministeren: Opp til Stortinget å avgjere skjebnen til regjeringa

innenriks

Idet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget var ferdig med si høyring om terrorsikring, samanfatta statsministeren skjebnen til regjeringa slik:

– Det er viktig å sjå at det er forskjell på kva ein munnleg seier i ei høyring, i forhold til det ein gjer i eit formelt førebudd innlegg til Stortinget. Så er det opp til kontroll- og konstitusjonskomiteen å gi ei vurdering av dei svara vi har gitt i dag, sa Solberg.

Med det viser Solberg til at ho i førre høyring i 2017 erkjende å ha gitt mangelfull og upresis informasjon til Stortinget.

– Men det som er aller viktigast for Noreg, er at no har vi ein plan på politisida og på forsvarssida for korleis vi no skal komme i hamn med å ha grunnsikring på plass på dei skjerma objekta som i dag er utpeikt, seier Solberg.

