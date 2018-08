Solberg seier regjeringa burde kommunisert betre og tidlegare til Stortinget

innenriks

– I dag veit vi at gjennomføringa har vist seg mykje meir kostnadskrevjande og tidkrevjande enn først føresett. Dette opplyste vi også om i førre høyring. Med den kunnskapen vi no har, veit vi at det var urealistisk å nå den fastsette fristen, 1. januar 2015, for alle objekt, sa Solberg under den opne høyringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget måndag.

Tema var Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekt. Solberg erkjende at regjeringa burde orientert Stortinget betre om framgangen i arbeidet med dette.

– Vi burde tatt med meir utfyllande informasjon til Stortinget. Det tar eg kritikk på. Sjølv om det hadde gått på skjener, ville det ikkje vore mogleg å nå fristane. Det har vore ei gradvis erkjenning, sa Solberg.

– Upresis

Ho innrømde også at ho hadde gitt Stortinget upresis informasjon i 2016 på bakgrunn av at Politidirektoratet (POD) hadde rapportert feil til henne.

– I førre høyring uttrykte eg at opplysningane om at det vart rapportert grønt, var éin av grunnene til at regjeringa ikkje var klar over situasjonen den gongen. Det er på det reine at Politidirektoratet rapporterte feil i 2015 på spørsmålet om sikringsstyrkar. På grunnsikringa vart det ikkje rapportert feil frå POD, sa Solberg.

– I budsjettet for 2016 vart det rapportert til Stortinget om status for grunnsikringa på ein måte som gav feilaktig inntrykk, fortsette ho.

Ho understreka likevel at dette vart retta opp både i seinare proposisjonar og meldingar, og av regjeringsmedlemmer og etatssjefar i førre høyring.

– Men eg ser at eg har vore upresis i førre høyring om kva som vart feilaktig rapportert og korleis, og at det ikkje vart skilt mellom sikringsstyrkar og permanent grunnsikring. Når det gjeld grunnsikring er det framleis mykje som ikkje har komme på plass. Det er ikkje tilfredsstillande at det er slik, sa statsministeren.

– Planar

Ho understreka også at ho er ueinig med dei som meiner regjeringa ikkje prioriterer objektssikkerheit, og at regjeringa tar Riksrevisjonens rapport på alvor.

– Eg vil vere heilt klar på at arbeidet med objektsikring skal prioriterast framover. Det skal også prioriterast i dei kommande statsbudsjetta. Departementa vil prioritere dette i dialogen med sine underliggjande etatar og i dialogen seg imellom, sa Solberg.

– Vi tar inn over oss den kritikken som er reist frå Riksrevisjonen og signala frå denne komiteen, sa statsministeren.

