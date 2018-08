Politiet etterforskar demningsbrot i Bergen

innenriks

Det var onsdag 22. august at ein mellombels fangdemning brast i samband med rehabilitering av Munkebotnsvatnet. Store mengder vatn fløymde utover området Munkebotn og Eidsvåg, og over 100 menneske vart evakuerte frå heimane sine.

– Etterforskinga har som mål å finne ut av den faktiske hendingsgangen. Det naturlege tema for etterforskinga blir om vurderingane som er gjort i relasjon til tiltaket og den risikoen det har representert, har vore tilstrekkeleg aktsame. Det er for tidleg å seie noko om noko straffbart har skjedd, og kven som eventuelt kan haldast ansvarlege for dette, opplyser Vest politidistrikt måndag.

Arbeidet til politietvil bestå i å hente inn all relevant dokumentasjon, og at det vil bli gjort avhøyr av vitne. Politiet er også i dialog med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Arbeidstilsynet.

Bergen kommune har ein frist på tre månader til å levere sin rapport om saka til NVE, og politiet vil vente på den. Utover det meiner dei det er vanskeleg å seie kor lang tid etterforskinga vil ta.

