Ny konsernsjef i NHST Media Group

innenriks

Ask kjem frå stillinga som konserndirektør for privatområdet i forsikringsselskapet Gjensidige. Ho seier at ho forventar at endringane i mediebransjen kjem til å fortsette i høgt tempo.

– Vi skal utnytte teknologi, forbrukarinnsikt og digitale kanalar optimalt, samtidig som vi held fram å levere god og viktig journalistikk og andre tenester av høg kvalitet, seier ho i ei pressemelding.

Tidlegare NHST-sjef Gunnar Bjørkavåg gjekk av 1. februar etter å ha leidde konsernet i 18 år. NHST eig blant anna Dagens Næringsliv, Morgenbladet og pressemeldingstjenesten Mynewsdesk.

(©NPK)