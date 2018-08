NSM: – Ikkje samde at det er fare for liv og helse

innenriks

Nilsen var den første som forklarte seg i høyringa om terrorsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité måndag. Der stadfesta han til dels rapporten frå Riksrevisjonen om at bygg og andre objekt ikkje er godt nok sikra for terror og andre truslar.

– Eg deler bekymringa til Riksrevisjonen. Sikringa er ikkje der den bør vere, og det kjem til å ta lang tid å komme i mål, uttalte Nilsen.

Han stakar på same tid under at han ikkje meiner det er grunnlag for den alvorlege konklusjonen Riksrevisjonen har gjort om at liv og helse står i fare.

– Vi ser ikkje ein umiddelbar fare i dette, og bruker derfor andre ord enn Riksrevisjonen i våre tilsynsrapportar. Eg vil reservere meg for den ordbruken, det er eit potensial, men ikkje nokon umiddelbar fare, uttalte han.

– Unyansert

Nilsen seier han også saknar nokon nyansar i Riksrevisjonens rapport.

– Føremålet til lova er ikkje å beskytte objektet i seg sjølv, men funksjonen objektet, og det kan sikrast der den er eller ved å spreie den på fleire løysingar. Tilfredsstillande sikring kan bli oppnådd ved ulike kombinasjonar av tiltak, og det er det viktig å vere oppmerksam på. Ved gjennomlesing av Riksrevisjonens rapport har eg nokre gonger inntrykk av at kjelder manglar denne merksemda, uttalte Nilsen.

Han seier NSM sidan 2016 har gjennomført 17 tilsyn knytt til objektssikkerheit i justissektoren og 29 tilsyn i forsvarssektoren, i tillegg til kartleggingstilsyn av jobben departementa har gjort med å kartleggje objekt. Han peikte på at metodikken innebar å registrere avvik, men ikkje nødvendigvis å anslå kor mykje som står att eller kva som er gjort.

Støtter Solbergs tolking

– Om det står 80 prosent igjen eller 20 prosent igjen vil det uansett bli rapportert som avvik. Dette kan vere krevjande å formidle. Derfor er det viktig å sjå tilsyn i samanheng. Tilsyna våre viser avvik, men ser vi tilsyna i samanheng, så ser vi forbetring. Vi ser at det har blitt auka bevisstheit om sikkerheit og kompetanse, at det blir sett av ressursar, at det er lagt planar og at sikringsarbeidet er sett i verk, sa Nilsen.

I forkant av høyringa har det vore ei usemje mellom statsminister Erna Solberg (H) og opposisjonen om Riksrevisjonens rapport dreier seg om politiet og Forsvaret sine eigne bygningar og objekt, eller også andre sivile objekt som vatn- og straumforsyning, telekommunikasjon og viktig infrastruktur. På spørsmål om korleis Nilsen ser på dette, uttalte han at han meiner rapporten først og fremst er avgrensa til politiet og Forsvaret sine eigne bygningar og andre objekt som fell innunder regelverket.

