Humlegård: Vi rapporterte feil, men blei overtolka

innenriks

Allereie i 2014 rapporterte Politidirektoratet med såkalla grønt lys at arbeidet med å laga eit samla planverk for bruk av sikringsstyrkane til politiet var i mål. Det same skjedde på nytt i 2015 – sjølv om det ikkje stemde.

– Feilen var og er min, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård under den opne høyringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen måndag om kritikken til Riksrevisjonen av arbeidet til regjeringa med å følgja opp sikring av sentrale objekt i samfunnet.

Han la til at Politidirektoratet hadde gjeve noko meir nyansert informasjon i merknadsfeltet, men streka under:

– Bruk av farge var feil og kunne absolutt misforståast.

Blei overtolka

Komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap) følgde opp og peikte på at statsminister Erna Solberg (H) overfor Stortinget tidlegare har kunngjort at Politidirektoratet hadde rapportert om «grønt» for arbeidet til justissektoren med å sikra eigne skjermingsverdige objekt. Det viste seg uansett ikkje å stemma, i tillegg til at det feilaktige grøne lyset handla om noko heilt anna – nemleg om planar for sikringsstyrkane.

– Er det korrekt forståing at statsministeren gjekk vidare enn det de hadde varsla?

– Ja, vi rapporterte ikkje på heile justissektoren, sa Humlegård.

Sa frå i 2015

SVs representant i kontrollkomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes følgde opp:

– Vi kan altså slå fast at det var feil formidla av statsministeren, og dessutan at det aldri var korrekt å rapportera om grønt under den førre høyringa i fjor. Statsministeren har altså levd i denne villfaringa frå 2014 til 2017. Når gav Politidirektoratet beskjed om at oppfatninga hennar var feil, ville Fylkesnes vite.

Humlegård svarte at Politidirektoratet både munnleg, i e-post og deretter i eit brev peikte på feilen då han kom fram i forslaget til i regjeringa til statsbudsjett hausten 2015.

Uvisst om det blei oppfatta

– Dette var jo feil informasjon til Stortinget. Hadde de ikkje behov for å retta opp feilen, ville Fylkesnes vita.

– Vi skreiv kva som var status for bruk av sikringsstyrkar, og ut av det kunne ein koma fram til at dette ikkje var ferdig planlagt. Men korleis dette blei oppfatta på politisk nivå har ikkje eg noko grunnlag for å meina noko om, sa Humlegård.

På direkte spørsmål la han til at han ikkje kan seia noko om rapporteringa til Politidirektoratet blei formidla vidare til statsministeren:

– Eg kan ikkje uttala meg om kva justisminister eller statsminister har meint eller forstått rundt dette, sa politidirektøren.

(©NPK)