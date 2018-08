Forsvarssjefen: – Vi kan ikkje sikra alt samtidig

innenriks

Det kom fram under den opne høyringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget måndag der den kritiske rapporten til Riksrevisjonen om sikring av samfunnsviktige objekt er tema.

Ein viktig del av kritikken frå Riksrevisjonen går på at Heimevernet ikkje har nok kapasitet til å sikra og verna alle sivile og militære nøkkelobjekt og samtidig hjelpa politiet med å sikra objekta deira. Politiet har hovudansvaret for å sikra og verna sivile objekt i fred, krise og krig, men kan gjennom bistandsinstruksen oppmoda Forsvaret om hjelp til sikring.

Bruun-Hansen streka under at Forsvaret aldri kan sikra alle objekt samtidig, og det må gjerast ei prioritering ut frå ei samla vurdering av biletet der og då.

– Kan ikkje verna objekta til politiet

Det same streka sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen under, som også var med i høyringa.

– Vi er ikkje dimensjonert for også å sikra alle politiobjekta, slo Kristoffersen fast.

Han peikte på at det kan vera vanskeleg å sjå for seg eit scenario der alle nøkkelobjekt måtte vernast samtidig.

Han uttalte også at han meiner Heimevernet i dag er godt nok dimensjonert for dei oppgåvene dei er pålagt, og at dei i dag har langt fleire beredskapsklare område enn i 2014.

– Har oversikt no

Forsvarssjefen blei utfordra på kritikken til Riksrevisjonen om at Forsvaret tre år etter fristen ikkje ein gong var ferdig med å kartleggja dei skjermingsverdige objekta.

Han seier det er rett at Forsvaret hausten 2017, då Riksrevisjonen gjorde undersøkinga si, ikkje hadde status på enkelte bygg, men at Forsvaret i dag har oversikta.

– Vi tok det til etterretning med ein gong og har arbeidd for å ha nok oversikt, sa Bruun-Hansen.

Forsvarssjefen opplyste at nær halvparten – 47 prosent – av det Forsvaret har definert som sikringsverdige objekt, ligg innanfor ein sikra militærleir. 18 prosent av objekta er definerte som ikkje tilfredsstillande sikra.

– Ikkje uklar

Bruun-Hansen seier han heller ikkje kjenner seg att i kritikken frå Riksrevisjonen av at politiet og Forsvaret har uklar forståing av tryggleiksinstruksen.

– Rapporten til Riksrevisjonen seier at objektsikringsinstruksen verkar uklar, og at han kan føra til misforståingar mellom Forsvaret og politiet. Eg har ingen tilbakemeldingar om at instruksen blir oppfatta som uklar i Forsvaret eller i dialogen mellom Forsvaret og politiet, sa Bruun-Hansen.

Han la til at Forsvaret likevel godtek tilrådinga frå Riksrevisjonen og vil vera med i ei arbeidsgruppe som skal sjå på forståinga av instruksen i politiet og Forsvaret.

– Forvirrande

– Dette var ein interessant runde på ein forvirrande måte. Det de framfører, er stikk i strid med rapporten til Riksrevisjonen. I tillegg kjem HV-sjefen med ei heilt anna framstilling enn dåverande HV-sjef i førre høyring, summerte Torgeir Knag Fylkesnes (SV) halvvegs i runden med Bruun-Hanssen og Kristoffersen.

Forsvarssjefen svarte at usemja i den førre høyringa handla om at han ikkje er samd i at Forsvaret ikkje er i stand til å verna objekta det ikkje finst klare planar for, og vidare at HV ikkje har nok ressursar til å løysa alle oppgåver samtidig.

– Det må vurderast ut frå den aktuelle situasjonen og trusselen, ut frå ei militær vurdering som blir gjort av det operative hovudkvarteret, sa han.

På oppfølgingsspørsmål vedgjekk Bruun-Hanssen at målet er ei sikring som også oppfyller kravet i lova.

– Det er difor vi set så mykje ressursar inn på det, sa han.

