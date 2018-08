Erna Solberg tar sjølvkritikk: – Vi burde gitt Stortinget eit heilskapsbilde

innenriks

Det var ein til dels audmjuk bukett regjeringsmedlemmer som måndag møtte til ny høyring om arbeidet til regjeringa med terrorsikring av viktige bygg, installasjonar og infrastruktur.

Først meinte tidlegare forsvarsminister og noverande utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at det i lys av etterpåklokskapen kunne ha vore fornuftig å gi Stortinget meir heilskapleg informasjon om framdrifta og ikkje minst forseinkingane i grunnsikringa av skjermingsverdige objekt i politiet og Forsvaret.

Tar sjølvkritikk

Deretter innrømde forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Stortinget aldri fekk informasjon om at regjeringa har sett ein ny frist for Forsvarets objektsikring til 2025, ti år etter fristen som Stortinget fastsette då sikkerheitsinstruksen vart vedtatt i 2010. For politiet er sikringa av i alt tolv objekt utsett til 2020.

Sist på bana var statsminister Erna Solberg (H), som erkjende at regjeringa burde kommunisert «betre, tydelegare og tidlegare» til Stortinget.

– Vi burde tatt med meir samla informasjon til Stortinget, og ikkje stykkevis og delt. Det tar eg kritikk på, sa Solberg, som håpar erkjenninga vil redde regjeringa.

Innrømmer feilinformering

Ho innrømde også at ho tidlegare har gitt Stortinget upresis og mangelfull informasjon, delvis på grunn av feilinformasjon frå Politidirektoratet (POD).

– Men dette vart retta opp i seinare proposisjonar og meldingar, påpeikte statsministeren.

Under høyringa fortalde likevel politidirektør Odd Reidar Humlegård at politiet melde frå om feilen, men at regjeringa fortsette å gi feil informasjon til Stortinget.

Solberg peikar også på at forståinga av korleis militære og sivile objekt, som vassforsyning, straum og telekommunikasjon, best kan sikrast, gradvis har endra seg.

– Det er komplekse ting, og mykje større enn først antatt. Eg vi seie at vi har gjort store forbetringar, men vi er ikkje på plass med alt. Vi har komme betydeleg lengre, men det er ikkje 100 prosent perfekt.

Opposisjonen i tenkjeboksen

Bakgrunnen for høyringa, som er blitt omtalt som ei «skjebnehøyring» for regjeringa, er Riksrevisjonens kritikk om at arbeidet med objektsikring etter terrorangrepa 22. juli 2011 er svært mangelfull.

Riksrevisor Per-Kristian Foss meiner at kritikken ikkje er mildna etter høyringa.

– Eg meiner at den står seg, seier han til NTB.

SV og Raudt har begge antyda at dei kan komme til å stille mistillitsforslag i saka, mens verken Ap, Sp eller KrF har avvist at dei vil støtte eit slikt forslag.

Leiaren av kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), meiner det er alvorleg at statsministeren har feilinformert Stortinget.

– Men det som er like alvorleg, er at Stortinget ikkje har blitt orientert om kor lenge desse prosessane er utsette. Verken når det gjeld forsvar eller politi, seier Andersen.

Regjeringa kan no vente seg kritikk.

– Men kva form den får, er uklart, seier Andersen til NTB.

– Fikenblad

SVs Torgeir Knag Fylkesnes seier til NTB at partiet tysdag skal vurdere vegen vidare. Samtidig er han overraska over dei nye og meir audmjuke tonane frå regjeringa.

– Eit eller anna har skjedd i løpet av helga. Men så er spørsmålet om det er godt nok når dei har gitt feil informasjon til Stortinget over lengre tid, seier han.

Regjeringas forklaring om at objektssikringsarbeidet er både dyrare og vanskelegare enn først antatt, er eit «fikenblad», meiner han.

– Regjeringa har ikkje vore villig til å prioritere sikkerheitsarbeidet, men har prioritert andre ting, meiner han.

