Bøndene og staten møtest til nye krisepakkeforhandlingar

innenriks

Det bekreftar partane overfor NTB. Noko nøyaktig tidspunkt for forhandlingane er førebels ikkje fastsett, anna enn at det blir i på ettermiddagen eller kvelden måndag.

I byrjinga av førre veke vart det kjent at bondeorganisasjonane og Landbruksdepartementet startar forhandlingar om ei krisepakke. Bondelaget og Småbrukarlaget krev ei pakke som blant anna skal innehalde friske middel frå regjeringa for å hjelpe bønder som er ramma av den harde tørken i sommar.

Ferdig denne månaden

Leiar Lars Petter Bartnes i Bondelaget beskriv dialogen med Landbruksdepartementet som god.

– Det er dei elementa vi bringa inn i forhandlingane som vi jobbar med, og som vi siktar på å få gjennomslag for. Det dreier seg blant anna om ei hurtigast mogleg utbetaling av middel for å treffe dei som er hardast ramma av tørken. I dette er også kapasitet i forvaltninga til å gjennomføre utbetalinga av ei krisepakke viktig, seier Bartnes.

Regjeringa har i sommar innført fleire tiltak for å hjelpe bøndene, men har tidlegare vore avventande til å komme med middel til ei ekstraordinær krisepakke.

Bartnes meiner tonen frå regjeringa no er ein litt annan.

– Den siste tida har vi fått ytterlegare kunnskap om omfanget og konsekvensane av krisa, og eg oppfattar at styresmaktene ser alvoret i situasjonen, seier han.

Håpet er at forhandlingane skal vere ferdige denne månaden, altså før laurdag.

– Per no ser det ut til at det skal vere mogleg, seier Bartnes.

Tidleg i forhandlingane

Statens forhandlingsleiar er departementsråd Leif Forsell i Landbruksdepartementet. Han vil ikkje gå i detalj om kva element i krisepakka som det blir forhandla om, men understrekar at det førebels er tidleg i forhandlingane.

– På møtet vårt torsdag i førre veke presenterte eg ein del element i ei munnleg skisse til kva vi kan vere villige til å gå med på. Eg oppfatta det i utgangspunktet vart godt mottatt, men vi fekk ingen konkret respons då, seier Forsell.

– Betyr det at de har gått med på å forhandle med bøndene og at regjeringa kan vere villig til å komme med ei krisepakke til bøndene?

– Vi har ikkje avvist kravet om tilleggsforhandlingar, og det betyr at vi no er i ein forhandlingssituasjon, seier Forsell.

