Andersen: Veldig sannsynleg at det blir lukka høyring

innenriks

Kort samanfatta seier han at hovudinntrykket etter høyringa måndag er at det var grunnlag for den kraftige kritikken Riksrevisjonen kom med i sin rapport om sikring av samfunnsviktige objekt i fjor vinter.

Alvorleg er det også at regjeringa har gitt Stortinget mangelfull informasjon om framdrifta og kostnadsramma rundt dette arbeidet, meiner han.

– Det er sjølvsagt alvorleg at det har blitt sagt feil til Stortinget, seier Andersen.

– Men det som er like alvorleg er, som Riksrevisjonen har påpeikt, at Stortinget ikkje har blitt orientert om kor lenge desse prosessane er utsett. Verken når det gjeld forsvar, som er utsett til 2025, eller politi, som er utsett til 2020. Vi har heller ikkje blitt orienterte om kva som er dei venta totale kostnadsrammene, og det er ein alvorleg del av kritikken frå Riksrevisjonen, seier han vidare.

Han kan ikkje komme med nokon spådom om korleis kontroll- og konstitusjonskomiteen kjem til å konkludere i saka, og han vil heller ikkje kommentere spørsmål om sannsynet for at Ap stiller seg bak eit mistillitsforslag mot regjeringa, er styrkt eller svekt etter høyringa.

– De er sikkert ute etter å få ein konklusjon no, men eg meiner det er grunnlag for å stille fleire spørsmål. Det kan komme i skriftleg form, men eg avviser heller ikkje moglegheita for at det blir ei lukka høyring, seier Andersen.

På spørsmål om kva spørsmål han sat igjen med, svarte Andersen at dei fleste av dei gjeld informasjon i dokument som ikkje kan takast opp i ei open høyring.

– Så det er veldig sannsynleg med ein lukka høyring, seier han.

