Amundsen: Umogleg å unngå kritikk frå Riksrevisjonen

innenriks

Amundsen (Frp), som sat som justisminister frå 20. desember 2016 til 17. januar 2018, viste blant anna til arbeidet med beredskapssenteret på Taraldrud.

– Beredskapssenteret er politiets viktigaste skjermingsverdige objekt, og det å få dette på plass ville permanent sikra fire av dei tolv skjermingsverdige objekta til politiet i samsvar med lov og forskrift, sa Amundsen.

– Men det er i overkant urealistisk å forvente at dette skulle stått ferdig i løpet av dei sju månadene som gjekk frå sist høyring til Riksrevisjonen vart ferdig med sitt arbeid i desember 2017. Like fullt er det dette kravet som blir stilt, dersom kritikken frå Riksrevisjonen skulle vore unngått, fortsette Amundsen.

Han meiner han har teikna eit riktig bilde av sikkerheitssituasjonen og viste også til at Solberg-regjeringa har gjennomført eit «historisk løft» på beredskapsfeltet.

– Sikringa av dei skjermingsverdige objekta i politiet er, som eg gjorde greie for i høyringane i 2017, eit kontinuerleg arbeid. Nokre er permanent grunnsikra, andre vil krevje tid, og det er ein grunn til det, sa Amundsen.

– Og eg vil understreke at dette ikkje inneber at dei er usikra. Det er sett i verk kompenserande tiltak for å vareta sikkerheita, sa den tidlegare justisministeren.

Han meiner departementet og fagetatane har komme langt i arbeidet med å legge planar for korleis samfunnsviktige bygg skal sikrast.

– Som det vart sagt tidlegare i dag, har vi oversikt over fleire hundre utpeikte objekt og planverk for dei fleste. Dette stemmer svært godt med mi utgreiing frå høyringane i 2017. Dersom eg skal meine noko utover det, vil eg seie at Riksrevisjonen underkommuniserer arbeidet som er gjort frå politiet, sa Amundsen.

