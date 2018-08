Vedum: – Viken kjem til å ryke

innenriks

Partileiaren varslar at Senterpartiet i løpet av hausten kjem til å løfte debatten om tvangssamanslåinga av Østfold, Buskerud og Akershus igjen, gjennom å fremme eit stortingsforslag om å oppheve den.

– Vi kjem til å legge fram eit klart forslag på Finnmark og Troms i haust. Vi kjem også til å komme med separat forslag når det gjeld Viken, seier Vedum til NTB.

Sjølv om vippepartiet KrF så langt ikkje har villa diskutere ei revurdering av regionreforma før regjeringa legg fram kva oppgåver dei nye regionane skal få, augnar Sp-leiaren gode moglegheiter for å få politisk fleirtal på Stortinget.

– Det er berre eit spørsmål om tid. Om det skjer i haust eller seinare: Viken kjem til å ryke på eit eller anna tidspunkt, for det er ei så opplagt dårleg løysing, seier Vedum.

Trass motstanden har dei påtenkte Viken-fylka følgt opp stortingsvedtaket om at dei skal slåast saman. Debatten har likevel begynt å rase igjen etter Finnmarks motstand mot samanslåing med Troms, som førte til at kommunalminister Monica Mæland (H) la prosessen på is tidlegare i veka.

Sjølv om Vedum held fast på at Finnmark må behandlast som eit særtilfelle, har han god forståing for uroa på Austlandet.

– Det er konsekvensen av å bruke tvang. Det skaper ingen god grobotn når du tvingar folk til å gjere ting. Eg trur det kjem til å bli diskusjonar rundt alle tvangssamanslåingane framover, seier Vedum.

(©NPK)