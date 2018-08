Solvik-Olsen tar sjølvkritikk for togkaos – langt frå godt nok

innenriks

– Det er langt frå godt nok og ikkje sånn vi ønsker at folk skal oppleve norsk jernbane. Vi har jo ein visjon om at spesielt i og rundt byane skal jernbanen vere eit transportmiddel du vel fordi det er bra, påliteleg og komfortabelt. Når vi har ein så dårleg punktlegheit som vi har hatt i enkelte veker, og såpass dårleg informasjon ved avvik, så er vi ikkje fornøgd, seier Ketil Solvik-Olsen til NTB etter eit møte med Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet fredag ettermiddag.

Det var nettopp sommarens problematiske trafikkavvikling på Østfoldbanen som var bakgrunnen for fredagens møte. Solvik-Olsen seier han ynskte å skaffe seg eit betre bilde av det som har skjedd, og at alle involverte kunne ta ein pust i bakken for å forsikre seg om at tiltaka er i gang slik at risikoen for nye problem blir minimert og situasjonen for dei reisande blir betra. Det er likevel få konkrete tiltak å melde om på kort sikt.

– På lang sikt – i løpet av nokre år – vil vi ha ferdig Follobane-tunnelen. Dei i Østfold som er avhengige av jernbanen, kan glede seg over at det er faktisk der vi bruker aller mest pengar på infrastrukturprosjekt – over 20 milliardar kroner. Det kjipe er at det tar fire år. Det hjelper ingen som står i dag og er irritert, innrømmer han.

