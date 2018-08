Regjeringa går inn for dobbelt statsborgarskap

innenriks

– Når vi opnar for dobbel statsborgarskap sørgjer vi for at norsk lov følgjer utviklinga i ei meir globalisert verd, der stadig fleire har tilknyting til fleire land, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Med dobbel statsborgarskap vil det vere mogleg for nordmenn å behalde det norske passet sitt, sjølv om dei blir statsborgarar i eit anna land. Det same vil gjelde utanlandske statsborgarar som ynskjer å bli norske.

Det er i dag fleire unntak frå prinsippet om éin statsborgarskap. Dette har ført til at mange utanlandske statsborgarar som søkjer om norsk statsborgarskap har fått dobbel statsborgarskap, medan norske borgarar som får statsborgarskap i eit anna land ikkje har fått same moglegheit. Med dette forslaget vil det bli større grad av likebehandling.

– Dagens hovudregel har ei rekkje unntak. Blant anna får over halvparten av dei som søkjer norsk statsborgarskap behalde den opphavlege statsborgarskapen sin. Hovudtyngda av søkjarar som har fått behalde den tidlegare statsborgarskapen sin er blant anna frå Irak, Afghanistan, Eritrea og Somalia. No sikrar vi likebehandling, seier Sanner.

Norske borgarar som har mista den norske statsborgarskapen sin då dei fekk statsborgarskap i eit anna land, kan med regjeringas forslag få tilbake den norske statsborgarskapen på ein forenkla måte.

I nokre tilfelle kan det bli nødvendig å ta frå til dømes terrordømte den norske statsborgarskapen, slik at dei kan utvisast frå Noreg. Det vil ikkje vere mogleg utan at dei har dobbel statsborgarskap.

– Moglegheita til å kunne ta frå nokon statsborgarskapen kan i enkelte tilfelle vere avgjerande for å vareta tryggleiken vår, seier statsråden.

(©NPK)