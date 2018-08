Nye opplysningar om mobilbruken til regjeringa i risikoland

innenriks

Det supplerande brevet utdjupar i detalj korleis fleire av dei regjeringstilsette har brukt telefonane sine. Frå før av er det kjent at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og to statssekretærar ikkje følgde reglane då dei tok med seg tenestetelefonar til såkalla høgrisikoland.

I det nye brevet utdjupar Wara blant anna kva som skjedde under ei vegopning ved Russland-grensa. På dette tidspunktet hadde Solvik-Olsen og ein statssekretær sett telefonane i flymodus for å hindre eventuelle forsøk på spionasje:

«Ved nærmere gjennomgang av telefonregningene går det frem at det er registrert én SMS som er sendt fra statsrådens telefon over russisk mobilnett, og at det er gjennomført én telefonsamtale av kort varigheit (ett minutt). Statsråd Ketil Solvik-Olsen opplyser at telefonen var i flymodus på russisk side av grensa og mener at aktiviteten i russisk nett må komme av at mobilen har slått over på russisk nett da reisefølget nærmet seg den russiske grensen, men fremdeles var på norsk side.»

Dessutan informerer Wara om at tidlegare politisk rådgjevar Hans Christian Kaurin Hansson ved Statsministerens kontor var på ei tredagars feriereise til Hongkong i juli 2015.

– Etter eiga vurdering nytta han tenestetelefon på reisa. Telefonen var i hans varetekt under heile reisa. Då han kom tilbake til kontoret, vart telefonen destruert, skriv Wara.

I det nye brevet blir det også opplyst at tidlegare politisk rådgjevar for innvandrings- og integreringsministeren Espen Teigen tok med tenestetelefonen på ei privat reise til Thailand jula 2016.

«Denne ble benyttet ved mellomlandinger i Moskva 20.12.2016 og 06.01.2017. Det var i forkant av reisen ikkje gjennomført spesielle tiltak», heiter det.

