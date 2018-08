Fleire positive til nasjonalt forbod mot mobilbruk i skulen

innenriks

Heile 74 prosent vil forby mobiltelefonar i norske skular, ifølgje ei fersk spørjeundersøking Sentio Research har utført blant 1000 respondentar over 15 år i august, på oppdrag for Klassekampen.

Spørsmålet dei fekk var: «Frankrike har innført eit nasjonalt forbod mot mobilbruk i skulen, med unntak for når læraren vil bruke mobil i undervisninga. Støttar du innføringa av eit slikt mobilforbod i norsk skule?».

Fleirtalet i den relativt vesle undersøkinga svarar at dei støttar eit slikt forbod, 21 prosent svarar nei, mens 5 prosent er usikre.

Fleire skular i Noreg har allereie heilt eller delvis innført forbod.

Heilt eller delvis

Hoeggen ungdomsskole var den første skulen i Trondheim med mobilfri sone, for to og eit halvt år sidan, og rektor Lars Kvendbø er tilhengar av eit nasjonalt forbod basert på sine positive erfaringar. Blant fordelane nemner han for Klassekampen at elevane no er meir i bevegelse og sosialiserer meir. Elevane sjølv seier dei får eit pusterom frå sosiale medium som Instagram og snapstreaks.

Budstikka skriv fredag om Bleiker vidaregåande skule i Asker som har funne ei anna løysing. Dei er første skule i Noreg som har inngått avtale med ein amerikansk produsent av låsbare posar, som inneber at elevane på skulen frå no av må låse ned mobiltelefonen i ein pose før timen. Læraren sit med nøkkelen.

– Mobilen stal så mykje fokus at det gjekk ut over læringa, seier rektor Per Erik Skjelbred til Budstikka.

Posane skal brukast av alle elevar, i alle timar, men i friminuttane kan elevane bruke mobilen.

Lokale val

I Noreg er det opp til den enkelte skule korleis mobilen får blir brukt, og fleire stadar blir den også brukt i undervisninga.

Utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) har gjort det klart at å regulere mobilbruk er ei oppgåve for kommunane som skuleeigar, og for rektor som skuleleiar.

Mathilde Tybring Gjedde (H) i Stortingets utdanningskomité seier til Klassekampen at partiet er imot nasjonalt forbod, sjølv om mykje tyder på at mobilen i dag først og fremst distraherer og øydelegg konsentrasjonen til elevane.

– Eg er positiv til at skular og kommunar innfører mykje strengare regler for mobilbruk. Ingen lærar kan konkurrere med Facebook, det må vi berre erkjenne, seier ho.

