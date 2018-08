Fem lauslatne etter skyting på Sagene i Oslo

innenriks

Politiet fekk torsdag kveld klokka 18.37 mange nødtelefonar om at det vart skote på open gate på Sagene, og at personar sprang frå staden. Ein bil forsvann frå staden like før politiet kom til. Politiet stoppa bilen i Oslo sentrum, og alle fem om bord vart henta inn for avhøyr.

– Vi har lauslate fem som vart henta inn, etter at dei var avhøyrde. Dei er sjekka ut av saka. To andre personar sit som gripne i samband med skytinga, seier etterforskingsleiar Per Østrem i Oslo-politiet til NTB.

Han seier det er indikasjonar på at fleire personar var involverte i skytinga, men at politiet ikkje kan seie meir på det noverande tidspunktet. Han avviser at det dreier seg om noko oppgjer i nokon av dei kriminelle gjengane som har vore omtalt i nyheitsbildet dei siste månadane.

– Nei, det har vi ingen grunn til å tru på det noverande tidspunktet, seier Østrem.

Det er ikkje meldt om skadde personar etter skytinga.