Solberg varslar stram budsjettdisiplin

– Akkurat no er utsiktene for norsk økonomi lyse. Fleire jobbar, høgare vekst, samanfatta ho overfor partifellar i Forskningsparken på Blindern i Oslo torsdag.

Solberg (H) peikte samtidig på mørke skyer i horisonten og nemnde ustabile internasjonale forhold og tilløp til handelskrig.

– Utviklinga internasjonalt er no på kort sikt ein større trussel mot norsk økonomi enn heimlege forhold. Men heimlege forhold kan også endre seg. Vi veit at ting kan snu. Og som vi erfarte då oljeprisen fall, så kan det snu fort, sa statsministeren.

Onsdag og torsdag neste veke samlar Solberg troppane for å legge siste hand på 2019-budsjettet, som skal leggjast fram i oktober. Ho åtvara torsdag mot å bruke for mykje pengar i dei gode økonomiske tidene Noreg er inne i. Ho varsla at Høgre og regjeringa vil bruke dei gode tidene på å førebu Noreg på dei mindre gode.

– Det krev blant anna ein stram budsjettdisiplin. Når økonomien går bra, må det offentlege halde tilbake, sa regjeringssjefen.

– Av omsyn til konkurranseutsett sektor må vi sørgje for at vi gjennom budsjettpolitikken ikkje driv opp kronekursen og dermed gjer norsk produksjon av varer og tenester for dyr internasjonalt.

