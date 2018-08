Selbekk: Hareide er ein sterkt pressa partileiar

innenriks

At Hareide er pressa, var veldig tydeleg etter torsdagens sentralstyremøte, meiner Selbekk.

– Han er jo vanlegvis glad i å snakke med pressa og tek seg god tid, men no stakk han av i ei drosje og bort frå kritiske spørsmål. Det er lenge sidan eg har sett Hareide så pressa, om nokon gong, seier Dagen-redaktøren til NTB.

– Kor kritisk er situasjonen for KrF?

– Partiet har sprunge frå skanse til skanse i dei tre vekene som har gått sidan saka oppstod. Ingenting av det ein har sagt og kommunisert, har vore eigna til å roe gemytta, snarare tvert imot. Eg ser heller ingenting her som kan vere eigna til å snu situasjonen. Eg trur problema held fram, seier Selbekk.

Han meiner situasjonen for Hareide blir vanskeleg.

– Partiet rir to hestar. På den eine sida kan dei vise kjerneveljarane på Sør- og Vestlandet at dei held fram ekteskapet mellom mann og kvinne. Samtidig kan dei her i Oslo gi inntrykk av at dei er progressive og moderne. Det er denne dobbeltkommunikasjonen som no bit dei i halen Dette er det endelege nederlaget for dobbeltkommunikasjonen, det held ikkje lenger, seier Selbekk

Eit samla sentralstyre uttrykte torsdag tillit til KrFs familie- og kulturpolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold. Det har storma rundt Bekkevold, og over 100 partimedlemmer har meldt seg ut, etter at han tidleg i august vigde kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund. Fleire har teke til orde for at han bør fjernast som partiets familie- og kulturpolitiske talsperson.

