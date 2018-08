Sanner ber om innspel til kompetansereform

innenriks

Sanner markerte starten på arbeidet med kompetansereforma Lære heile livet torsdag med å dra til Gjøvik – første stopp på det departementet kallar ein kompetanseturné. Hensikta er å hente inn «erfaringar og innsikt» frå det lokale næringslivet på Innlandet.

Den varsla reforma skal bidra til å sikre at fleire står i jobb lenger og førebyggje eit kompetanseskilje i norsk arbeidsliv ved å finne nye løysingar som skal sikre at fleire får kompetansepåfyll.

– Vi må unngå at teknologisk utvikling fører til at fleire fell utanfor. Vi må førebu oss på dei store omstillingane som kjem, og vi må sikre at alle kan vere med på utviklinga. Dette betyr at vi må tenkje nytt, seier kunnskapsministeren.

