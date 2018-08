Oslo Børs på staden kvil

innenriks

Omsetninga var snautt 4,3 milliardar kroner fordelt på vel 114.000 handlar.

Equinor toppa omsetningslista, men kursen på selskapet fall med 0,4 prosent til 215,40 kroner. Marine Harvest på andreplass fall 0,5 prosent. På tredjeplass finn vi dagens taper, Salmar, som fall 3,7 prosent.

Vinnarane torsdag var DNB som steig 0,9 prosent, PGS som gjekk opp 1,9 prosent og Grieg Seafood som auka med 2,9 prosent.

Bildet var svakt positivt på dei leiande børsane ute i Europa. DAX 30 i Frankfurt steig 0,1 prosent, medan FTSE 100 i London auka med 0,02 prosent. CAC 40 i Paris la på seg 0,2 prosent.

Eit fat nordsjøolje blei torsdag ettermiddag omsett for 74,7 dollar fatet på spotmarknaden, 40 cent meir enn på same tid onsdag. Amerikansk lettolje blei seld for 67,8 dollar fatet på spotmarknaden.

(©NPK)