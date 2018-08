E39 opna i Bergen etter demningsbrest ved Munkebotn

innenriks

Bergen kommune opplyste natt til torsdag at ein geolog må undersøkje området før lokal tilførselsveg kan opnast og dei evakuerte i området kan flytte heim etter at demningen brast onsdag.

– Heldigvis ser det ut til at konsekvensane av demningsbresten vart mindre enn frykta. Allereie i helga vart det sett inn tiltak då vi såg at vasstanden steig. Likevel viste det seg å ikkje vere tilstrekkeleg. I det vidare arbeidet må vi skaffe oss oversikt over skadeomfanget og gjennomgå årsaka til at demningen gav etter, seier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

Det var 37 hus som vart evakuerte og nokre av dei 133 bebuarane er innkvarterte på hotell.

Som følgje av vassmassane, steinar og jordmassar oppstod eit enormt trafikkaos og vegar vart stengde. E39 var lenge heilt stengt mellom Eidsvågtunnelen og Glasskartunnelen, men vart opna i begge retningar litt før klokka 2 natt til torsdag. Eidsvågveien rundt Eidvågneset opna i 1-tida.

Ingen skadd

Det var ved 20.15-tida onsdag demningen brast og store vassmassar fossa ut. Mange husstandar i området var då allereie evakuert. Det er ikkje meldt om personskadar. Klokka 23.15 onsdag var dei verste vassmengdene passert og vatnet begynt å minke noko. Ved midnatt melde brannvesenet at dei trekte seg ut og at sivilforsvaret overtok sikring og vakthald.

Det er ikkje forventa ein auke av vassmassar. Demningen ved Langevannet er vurdert av kommunen å halde og ikkje utgjere eit farepotensial, ifølgje politiet.

Munkebotsvatnet er ein del av Stormøllenvassdraget som går frå Sandviksfjellet til utløpet i sjøen ved Elsero. Byrådet i Bergen har vedtatt å rehabilitere den nordre demningen, og i samband med dette arbeidet er det bygd ein mellombels demning. Det er denne som onsdag kveld gav etter.