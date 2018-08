Vêrmelding Trøndelag og Møre og Romsdal: Varm og solfylt avslutning på august

innenriks

Etter ei helg prega av regn kjem sommaren tilbake til Midt-Noreg.

– Eigentleg ser måndag, tysdag og onsdag lovande ut for Trøndelag. Møre og Romsdal får òg sin del med ein god del sol. Det er sjansar for ei eller anna regnbye, sånn typisk på Sunnmøre, men elles mykje sol her òg. Eg vil seie at det blir ganske bra i Midt-Noreg, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss i Meteorologisk institutt.

Meteorologen legg til at det blir stort sett 15 grader, men på dei finaste dagane kan det bli opp mot 20 grader. Trøndelag blir nok hakket varmare enn i Møre og Romsdal.

Det blir lite vind, bortsett frå på Sunnmøre, der det kan blåse opp i kuling.

Grått i vest

Heile landet, med unntak av Vestlandet, får ei varm og fin avslutning på august.

– Det vêret vi har no, er veldig typisk for slutten av august. Vi byrjar å nærme oss hausten, men samtidig har vi dagar der temperaturen blir 20 grader. Eg vil kalle det normalt for tida, seier Gislefoss.

Det gjeld å nyte vêret for dei som får sol og varme, for snart må vi vere førebudde på snøfall i fjellet og frostnetter.

– Det er òg heilt normalt, seier meteorologen.

Snø på toppane

Særleg i Nord-Noreg er det utsikt til snø på fjelltoppane alt i helga. Det gjeld fjelltoppane, og ikkje fjellovergangane, understrekar Gislefoss. Så kjem sola tilbake, og store delar av Nord-Noreg får sol frå tysdag og temperaturar opp mot 15 grader.

På Sørlandet og Austlandet blir det òg sol og fint, først laurdag og så igjen i byrjinga av neste veke.

Det blir derfor litt meir usikkert frå onsdag neste veke og utover. Klarvêr kan føre til nattefrost nokre stader.

– Fjellet ligg godt an, men bur du på låglandet i Sør- og Austlandet, så ville eg ikkje ha vore superuroleg for blomstrane mine enno.

