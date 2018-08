Mjølkebøndene får produsere meir mjølk

innenriks

Det er det såkalla forholdstalet for den disponible kumjølkkvoten som Landbruks- og matdepartementet onsdag vedtok å auke etter eit møte med representantar for marknadsregulatoren Tine, bondeorganisasjonane Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruksdirektoratet.

Tine gjorde på møtet greie for marknadssituasjonen og la fram prognosane sine for både mjølkeproduksjon og etterspørsel, og fekk departementet med på å auke forholdstalet frå 0,99 til 1,04. Det betyr at bøndene kan produsere 104 prosent av mjølkekvotane. Dei kan dermed produsere meir mjølk før dei må betale overproduksjonsavgift.

– Eg har i denne saka lagt avgjerande vekt på dei råda eg har fått frå marknadsregulatoren og frå faglaga. Det er enno uvisst korleis den samla norske mjølkeproduksjonen kjem til å utvikle seg utover hausten og inn i 2019. Auken i forholdstalet no gir i alle fall moglegheit for dei som kan, til å auke produksjonen, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

I møtet sa Tine at dei er urolege for mjølkeleveransane i 2019 dersom den krevjande fôrsituasjonen i fleire delar av landet fører til stor nedslakting. Tine viste til at dei ventar leveransar på mellom 1.483 og 1.488 millionar liter kumjølk i 2018 dersom forholdstalet på 0,99 blir vidareført. Ettersom behovet for kumjølk i industrien er uendra på 1.503 millionar liter, foreslo Tine derfor å auke forholdstalet til 1,04.

Samtidig følgde departementet oppmodinga frå organisasjonane om å auke kvotetaket tilsvarande. Makskvoten blir dermed auka frå 900.000 liter til 936.000 liter.

