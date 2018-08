Homo-vigsel skaper strid i KrF

innenriks

Ho avviser alt snakk om krise, men lett er det ikkje for tida.

Sentralstyret i KrF møtest torsdag, og der står strategi og vegval på dagordenen. Som om balansegang på vippen i Stortinget ikkje er vanskeleg nok, kjem den interne kritikken som ei uventa og uønskt utfordring.

Over hundre personar har meldt seg ut etter at Bekkevold, som er prest av yrke, nyleg vigde den homofile kommunikasjonssjefen i partiet. Somme synest det er spesielt problematisk ettersom Bekkevold er familiepolitisk talsmann for partiet.

Bollestad seier ho forstår vurderinga stortingsrepresentanten har gjort som prest, men meinder det samtidig er viktig å få sagt at KrF-programmet står fast. Det gjeld òg for Bekkevold.

– Eg forstår reaksjonane der ute, seier nestleiaren.

Byte ansvarsområde?

Fleire i partiet meiner Bekkevold har brote med programmet, og at han derfor ikkje kan halde fram som familiepolitisk talsperson.

Det er stortingsgruppa som til sjuande og sist avgjer fordelinga av oppgåver og posisjonar. Det skjer når Stortinget trer saman kvar haust.

Det er så langt Hans Fredrik Grøvan som har vore tydelegast i stortingsgruppa i kritikken av Bekkevold for vigselen. Han meiner at dette burde ha vore ugjort, og at det er uråd å skilje mellom privatperson og partirepresentant.

– Gjer ein god jobb

Telemarksrepresentanten får likevel også mykje støtte i eige parti. Erik Lunde, som er gruppeleiar i Oslo bystyre, meiner det ikkje er nokon grunn til at Bekkevold skal miste vervet som talsperson.

I eit innlegg i Vårt Land åtvarar han mot å la eit spørsmål som ikkje eingong står på den politiske dagsordenen – ekteskapslova – få øydeleggje partiet.

– Viss den eine fløya opplever at det ikkje er rom for deira overtyding i partiet, risikerer ein at partiet går i oppløysing, skriv han.

Sentralstyremøtet torsdag skal etter planen dreie seg mest om dei politiske vegvala i haust og spørsmålet om KrF skal søkje samarbeid til venstre eller til høgre.

KrF har samarbeidd begge vegane det siste året. Det har ikkje vore nokon vellykka strategi. Partiet strevar med oppslutninga og ligg rundt sperregrensa.

