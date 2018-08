Venstre opnar for eit Finnmark «for halv maskin»

innenriks

– Viss konsekvensen blir at Stortinget lèt Finnmark få stå åleine og halde fram som eige fylke, kjem vi ikkje utanom at generalistprinsippet må fråvikast, seier kommunalpolitisk talsperson i Venstre André N. Skjelstad til Aftenposten. Prinsippet, som inneber at alle fylke skal ha dei same oppgåvene, har vore ein føresetnad for regionreforma.

Venstre har lenge kjempa for eit sterkt regionalnivå og var saman med KrF, Høgre og Frp med på å vedta det nye regionkartet i fjor sommar.

No fryktar Skjelstad og partiet at heile regionreforma kan ryke. Måndag sette kommunalminister Monica Mæland (H) samanslåinga av Troms og Finnmark på vent. Ingen av dei to fylka vil sitje i fellesnemnda som skal byggje det nye storfylket.

– Viss Stortinget gjer om på vedtaket om regionreform, kan det bli ei løysing at Finnmark får halde fram åleine. Viss Finnmark skal stå åleine, så må det òg nødvendigvis gjelde Troms, seier Skjelstad.

– For Venstre er det uaktuelt å stanse ei oppgåveoverføring til fylke som Trøndelag, Viken og Vestland berre fordi Finnmark får halde fram som eige fylke, seier han. Skjelstad meiner i så fall generalistprinsippet bør fråvikast for begge dei nordlegaste fylka.

