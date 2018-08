Solberg i rette med Støre om Finnmarks omkamp

innenriks

– Viss vi opnar for å la vere å følgje opp stortingsvedtak berre fordi ein er politisk ueinig, da er det faktisk sånn at einskapsstaten og heile grunnlaget for parlamentet vårt blir svekt. Det kan torpedere alt. Dette er ei prinsipiell forståing. Vi har eit vedtak som Stortinget har fatta, og det bør respekterast, seier Solberg til NTB.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sette måndag den fastlåste prosessen med å slå saman Finnmark og Troms til ein ny region på pause. Ho vil vente på stortingsbehandlinga av eit forslag frå Senterpartiet om å la Finnmark og Troms få halde fram som sjølvstendige fylke.

Utfordrar reforma

Ifølgje Mæland viser Støre ein «alvorleg arroganse» overfor Stortinget – som to gonger har stemt over regionreforma, der dei 19 fylka blir reduserte til 11.

– Mæland er jo nesten bergensar og bruker litt store ord. Eg treng ikkje slutte meg til alle typar uttrykk alle andre bruker, seier Solberg på spørsmål om også ho meiner at Støre er arrogant overfor Stortinget.

Statsministeren er likevel klar på at regionreforma blir alvorleg utfordra dersom motstanden blant finnmarkingane skulle vinne fram:

– Det som blir vanskeleg, er å tenkje seg at vi kan dimensjonere den same typen oppgåver til alle regionane viss den minste regionen blir så liten som Finnmark fylke no er. Sjølv dei oppgåvene som er der i dag, kunne nok Finnmark trunge å vere større for å løyse, seier Solberg.

Særleg forbausa

Statsministeren seier at ho ikkje ønskjer å trappe opp konflikten rundt eit samanslått Finnmark og Troms, og viser til at saka kjem opp på nytt i Stortinget i haust.

– Men eg syns det blir rart. Skal ein, berre fordi ein er ueinig i eit vedtak Stortinget har fatta, kunne seie at stortingsvedtaket ikkje gjeld? Og eg er særleg forbausa over at Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjer det, seier Solberg.

– Fryktar du at andre vil følgje etter Finnmark og yppe til omkamp om samanslåingar?

– Eg ser at det er andre som byrjar å snakke om det. Men det er ein dynamikk i dette med etablering av felleslister i ulike parti mellom anna. Så får vi sjå. Reforma er jo ikkje førstevalet vårt. Men eit fleirtal på Stortinget har ønskt det, og eit fleirtal på Stortinget, minus Frp og Høgre, ønskjer tre forvaltningsnivå. Da må dei faktisk òg kunne fungere, seier Solberg.

(©NPK)