Reiseerstatninga auka i år, men fall i fjor

Hittil i år har forsikringsselskapa betalt ut nesten 1,1 milliardar kroner i reiseerstatningar. Det er vel 7 prosent meir enn i fjor, men berre 2,9 prosent meir enn i 2016, viser tal frå bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Utbetalingar i samband med sjukdom på reise utgjer omtrent halvparten av erstatningane. Der er beløpet i år berre 0,1 prosent høgare enn for to år sidan, men 9,1 prosent høgare enn i fjor, da nedgangen var markant. Justert for prisstiginga har sjukeerstatningane vore nokså stabile sidan 2015, men da var dei omtrent firedobla sidan 2002.

– Forskjellige infeksjonssjukdommar drar talet på sjuke opp, mens alvorlege sjukdommar kan gi høge erstatningar. Dessutan reiser vi langt, ofte og til meir eksotiske strøk ein før, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. Beløpet har aldri vore større enn i år.

Utbetalingane etter ulykker har auka med vel 5 prosent det siste året. Derimot vart det betalt ut 1 prosent mindre for å dekkje tjuveri og tap av reisegods. Denne posten er redusert med nærmare 11 prosent på to år.

Avbestillingar og andre skadar førte til 10 prosent høgare utbetalingar i år enn i fjor.

