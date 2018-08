Oljefondet fekk ei avkasting på 1,8 prosent i andre kvartal

innenriks

Det var aksjeinvesteringane i fondet som fekk det klart beste resultatet. Dei voks med 2,7 prosent.

Eigedomsinvesteringane fekk ei avkastning på 1,9 prosent, mens renteinvesteringane låg på staden kvil.

Den samla avkastinga var likevel 0,2 prosentpoeng lågare enn avkastinga på referanseindeksen som fondet måler seg mot.

Svakare krone

I ei pressemelding skriv Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, at veksten i dei globale aksjemarknadane i andre kvartal sørgde for å reversere den negative utviklinga i første kvartal.

– Trass i utsikter til handelsbarrierar var det ei positiv utvikling for nordamerikanske og europeiske aksjar i andre kvartal. Dette bidrog positivt til avkastinga for fondet, seier nestsjef Trond Grande i oljefondet.

At den norske krona svekte seg mot amerikanske dollar i kvartalet, bidrog til å auke verdien i fondet med 47 milliardar kroner. Totalt auka difor marknadsverdien med 213 milliardar i andre kvartal.

8.337 milliardar

I andre kvartal vart det tatt ut 2 milliardar kroner av fondet.

– For første gong sidan 2015 vart fondet i juni tilført pengar, men for kvartalet under eitt var det framleis uttak, seier Grande.

Tala som vart lagt fram tysdag i Oslo, viste også at oljefondet stemte ved 6.975 generalforsamlingar i andre kvartal. Totalt vurderte og stemte fondet på rundt 80.000 forslag.

Verdien av fondet har no vakse til 8.337 milliardar kroner sidan det vart oppretta for vel 20 år sidan.

66,8 prosent av oljefondet er investert i aksjar, 2,6 prosent i unotert eigedom og 30,6 prosent i rentepapir.