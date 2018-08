Landbruksdirektoratet delte ut rekordstore kvotar til import av fôrråvarer

innenriks

Tysdag auksjonerte direktoratet bort kvotar for å ta inn utanlandske kornråvarer og oljefrø til reduserte tollsatsar. Dette skal vere eit supplement til den norske produksjonen, som i år har lidd stort under mangelen på nedbør.

Særleg kvoten for såkalla karbohydrat-råvarer til fôr er mykje større enn i fjor. I den første av dei to auksjonane i haust vart det fordelt kvotar på til saman 317.000 tonn. Det utgjer 40 prosent av det estimerte behovet for den kommande sesongen.

Til samanlikning vart det i fjor fordelt kvotar for karbohydrat-råvarer på til saman 174.000 tonn. Råvarene det er snakk om, er diverse kornsortar, mais og sukkerroer.

Direktoratet selde òg kvotar for matkornimport på til saman 80.000 tonn. Dette utgjer òg 40 prosent av det venta behovet. I tillegg fordelte direktoratet importkvotar på 5.000 tonn oljefrø.

Prognosen, som Norske felleskjøp har laga, viser at det er behov for å importere nesten 900.000 tonn karbohydrat-råvarer til kraftfôr og i overkant av 200.000 tonn matkorn.

Den neste auksjonen skal etter planen haldast 21. november.

