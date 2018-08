innenriks

Planen var at fem skogbrannhelikopter skulle vere i beredskap frå 15. august til og med 30. august. No endrar Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) på dette.

– Som følgje av ein endra vêrsituasjon og betydelege nedbørsmengder over større område i Sør-Noreg, justerer vi beredskapen ned til tre helikopter for assistanse ved skogbrannar frå og med måndag 20. august og ut månaden, opplyser DSB.

Eitt av helikoptera står på Torp, mens to står på Kjeller.

