Høgare avgangskarakterar for ungdomsskuleelevar

For dei enkelte faga er det relativt små endringar i standpunkt- og eksamenskarakterar frå i fjor, men for dei fleste faga er karakterane stabile eller går svakt opp, skriv Utdanningsdirektoratet i ei pressemelding.

I skuleåret enda rundt 3.200 av 61.000 elevar opp med å mangle karakter i meir enn halvparten av faga, og dermed fekk dei ikkje berekna såkalla grunnskulepoeng. Poenga blir berekna ved å gonge snittkarakteren med ti og blir blant anna brukte når elevar søkjer seg vidare til vidaregåande utdanning.

Statistikken viser at færre elevar endar opp utan karakterar enn før. Både dette og auken i karaktersnittet kan ha fleire forklaringar. Likevel tolkar både Utdanningsdirektoratet og regjeringa utviklinga som positiv.

– Blant anna ser vi at færre elevar får karakterane 1 og 2 i matematikk enn for nokre år sidan. I matematikk er dette er ei utvikling som vi har sett over nokre år i grunnskulen, men vi kan ikkje seie med sikkerheit kva oppgangen kjem av, seier avdelingsdirektør Hedda Birgitte Huse i Utdanningsdirektoratet.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner seier at han er glad for at færre elevar går ut av grunnskulen utan karakter.

– Vi har jobba målretta med å løfte dei grunnleggjande ferdigheitene med intensivopplæring i rekning, lesing og skriving, seier han i pressemeldinga.

