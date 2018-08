Forskar kallar framstillinga av eldrebølgja ein bløff

innenriks

Ideen om problema med eldrebølgja stammer frå prognosar som viser at det i dag er 2,7 sysselsette i sving for å forsørgje kvar pensjonist, mens det berre vil vere 1,6 sysselsett som gjer same jobben i 2016, ifølgje Klassekampen. Det er frykta at det vil kunne gå ut over velferda.

I ein fersk artikkel i tidsskriftet Fagbladet samfunn & økonomi hevdar derimot rådgjevar i Pensjonistforbundet Sindre Farstad at dette er ei kraftig overdriving. Han legg til grunn at den yrkesaktive alderen vil auke i takt med den forventa auke i levealder. Då vil det ikkje bli færre sysselsette samanlikna med resten av befolkninga framover.

Professor Farstad går så langt som å kalle framstillinga av eldrebølgja ein bløff.

– Det blir ofte skapt eit skremmebilde ved å vise at det vil vere langt fleire eldre i framtida. Men ein må kunne forvente at ein 65-åring i 2060 i gjennomsnitt er sprekare enn ein 65-åring er i dag, påpeikar Farstad.

Han viser til ei undersøking frå Eurostat som viser at delen forventa friske leveår etter fylte 65 år har auka frå 60 til 73 prosent frå 2005 til 2015 for norske kvinner, og frå 73 til 82 prosent for menn.

