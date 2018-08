Equinor tilset fleire kokkar og reinhaldarar enn på over ti år

innenriks

Per i dag er det 858 tilsette som betener 26 installasjonar for selskapet og handterer meir enn éin millionar overnattingar i året, ifølgje Stavanger Aftenblad. Drifta av kantiner og vedlikehald har til liks med alt anna innan offshore verksemd lidd under oljenedturen dei siste åra.

No peikar tilsynelatande pilene den andre vegen, med 79 nytilsettingar. Det er spesielt nysatsinga Johan Sverdrup som skaper behov for nye krefter på plattformene, i tillegg til at folk som går av med pensjon skal erstattast.

