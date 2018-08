No kjem dei første NATO-styrkane til storøvinga i haust

innenriks

Framleis er det over to månadar til NATO-øvinga Trident Juncture startar. Men når 40.000 soldatar skal øve på norsk jord, vil tilkomst og avreise bli spreidd ut over heile resten av 2018.

– Italienarar er dei første som kjem til Noreg for å ta del i øvinga, seier kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovudkvarter, oberst Eystein Kvarving til NTB.

Trafikk blir berørt

Capucine er lasta med tungt materiell, inkludert større stridskøyretøy – tilhøyrande den italienske styrken som er ein del av NATOs raskaste responsstyrke Nato Response Force (NRF).

Dei neste to-tre dagane skal over 100 køyretøy av ulik storleik – inkludert større stridskøyretøy – bli flytta dei ni mila langs E136 frå Åndalsnes i Møre og Romsdal til Lesja i Oppland.

– Transporten vil påverke trafikken i området. Vi oppfordrar publikum til å vere forsiktige og ikkje utsette seg sjølv for fare ved å prøve å køyre forbi kolonnene, seier Kvarving.

Trøndelag og Borg

Totalt skal fem skip legge til i Åndalsnes med militært materiell dei neste vekene. Etter kvart vil det også komme skip til Melhus og Namsos i Trøndelag og ikkje minst til Borg hamn i Fredrikstad i Østfold.

– Øvinga vil påverke trafikk og framkomst dei neste vekene og månader. Militære kolonnar kan vere lange, og dei går normalt litt saktare enn det trafikken elles gjer, seier Kvarving.

Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark vil i størst grad merke at Nato denne hausten held den største øvinga i Noreg sidan 2002.

