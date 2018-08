Kritikk mot festane for Oslo som miljøhovudstad

innenriks

Etter at Oslo blei utpeikt som miljøhovudstad, er det blitt kjent at byen skal bruke rundt 118 millionar kroner på ulike arrangement og markeringar. Eirik Lae Solberg frå Høgre var ein av kritikarane i opposisjonen og kalla budsjettet «ein vanvitig pengebruk».

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) forsvarte seg med at det ikkje skulle vere «ein fest», men ei forplikting til å engasjere heile befolkninga. Men 8–10 millionar går til nettopp fest og feiring – blant anna opning- og avslutningsseremoniar – skriv Dagsavisen.

– Prisnivået dei har lagt seg på verkar å vere heilt meiningslaust, seier Øystein Sundelin, som sit i finanskomiteen for Høgre.

Også frå motsett ende av det politiske spekteret kjem det kritikk mot dei som styrer byen. Eivor Evenrud frå Raudt seier bystyret har sagt at pengane skulle gå til verksemd som kunne engasjere heile befolkninga, ikkje festar for dei få.

– Det var jo nettopp det her vi meinte dei ikkje skulle bruke pengane på. Det er mykje som trengst, overalt i byen. Når ein har rotne leikeapparat og på same tid ser at kommunen brukar fire millionar på ein fest, kan ein jo undre litt.

Byrådsleiaren har ikkje kommentert saka overfor Dagsavisen.

