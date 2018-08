Fleire husdyr vil vere på beite i jaktsesongen

innenriks

Den ekstreme sommartørken har ført til rekorddårlege kornavlingar og brune beiter, og husdyrbønder risikerer å ikkje ha nok fôr til husdyra sine. Derfor vil mange bønder i år la husdyra sine gå lenger på beite i år enn normalt for å redusere behovet for vinterfôr.

– Vi er klar over at dette ikkje er optimalt for jegerar og grunneigarar. Det er viktig å understreke at fôrmangelen vi no opplever er ekstraordinær, og at årets løysing ikkje vil vere ein permanent situasjon i framtida. Vi er takknemleg for den forståinga vi har fått frå jegerorganisasjonar og rettshavarar, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Jegerar, grunneigarar og bønder blir oppmoda av jakt- og bondeorganisasjonar til å ha god dialog og vise omsyn til kvarandre.

– God dialog er ekstra viktig i forkant av jakta i år. Beitelaga må kontakte grunneigarane og jaktrettshavarane for å avklare eventuell beitebruk utover hausten og tiltak for å redusere ulemper for gjennomføring av jakt. Vidare må jaktrettshavarane ha god dialog med jegerane, seier direktør Arne Rørå i skogeigarorganisasjonen Norskog.

