Røde Kors: Helsesøstrer må avvise elevar på grunn av tidspress

Av 101 helsesøstrer svarer nesten ein av tre at dei må avvise elevar på grunn av tidspress. Fleire oppgir at dei har ansvar for fleire elevar enn det som er anbefalt, og 60 prosent av dei spurde svarer at dei berre «nokre gonger» eller «sjeldan» har tid til å jobbe førebyggjande.

Det kjem fram i ei undersøking Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.

15 prosent av ungdommar i alderen 16 til 18 år svarer at dei i liten eller svært liten grad føler dei strekk til eller er gode nok på skolen.

Ifølgje Røde Kors har det vore ein stor auke i talet på meldingar om psykisk helse, negative følelsar, kropp, helse og relasjonar dei siste fire åra.

– Gjennom våre aktivitetar får vi meldingar direkte frå ungdom som slit med depresjon, sjølvmordstankar og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når dei opplever problem, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Han ber frivillige organisasjonar og styresmaktene jobbe saman for å skape tilbod for barn og unge, og foreslår blant anna ein obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for alle åttandeklassingar og for elevar ved første år på vidaregåande skule.

