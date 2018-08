Oljefondet deleigar i selskapet til styrta Genova-bru

innenriks

Statens pensjonsfond utland, betre kjent som oljefondet, har ein eigardel på 1,1 prosent i Atlantia Spa, tilsvarande 2,3 milliardar kroner, opplyser fondet til NTB.

Kommunikasjonsavdelinga skriv i ein e-post at ulykker der menneskeliv går tapt er tragiske, men at det er for tidleg å seie noko om fondet skal trekke seg ut av selskapet etter hendinga.

– Oljefondet er eigar i 19.146 selskap og har i snitt ein eigardel på 2,4 prosent i alle europeiske børsnoterte selskap, opplyser presseansvarleg Marthe Skaar.

Regjeringa i Italia har gått knallhardt ut mot det italienske selskapet Autostrade Per Italia og morselskapet Atlantia etter kollapsen og skulda eigarane for å ha tatt ut profitt i staden for å investere pengar i vedlikehald, noko selskapa har nekta for.

Aksjane til Atlantia fall med over 24 prosent torsdag føremiddag etter at infrastrukturgruppa blei suspendert frå børsen i Milano tidlegare på dagen.

Minst 39 menneske omkom då delar av motorvegbrua kollapsa og personbilar og lastebilar styrta i bakken tysdag. Styresmaktene frykta torsdag at så mange som 20 personar framleis ligg gravlagt i ruinane av Morandi-brua i Genova.

