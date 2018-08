Fredskorpset skiftar namn og flyttar til Førde

innenriks

Norec er ei forkorting av fredskorpsets engelske namn, Norwegian Agency for Exchange Cooperation, eller Norsk senter for utvekslingssamarbeid på norsk.

Dei nye lokala i Førde blei innvigt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H) torsdag.

– Det er ei stor glede å få opne Fredskorpsets nye hovudkontor i Førde. Flyttinga gir oss eit godt grunnlag til å gi Fredskorpset ny framdrift under det nye namnet Norec, seier han.

– Samarbeid på tvers av landegrenser og sektorar er fundamentalt for å nå berekraftsmåla. Norec skal vere eit kompetansesenter for utvekslingsverksemd slik at deltakarane medverkar til fagleg utvikling under utvekslinga og når dei kjem heim, fortset Astrup.

Regjeringa vedtok allereie i fjor at Fredskorpset, med sine rundt 40 tilsette, skulle flyttast frå Oslo til Førde. Bakgrunnen var eit ønske om å sikre sterke internasjonalt retta fagmiljø også utanfor Oslo, sa daverande utanriksminister Børge Brende (H).

Fredskorpset blei etablert i 1963 og har i 55 år organisert utveksling av meir enn 10.000 personar mellom Noreg og ulike samarbeidsland.

