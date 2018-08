ESA gir klarsignal til nye kystruteavtalar i Noreg

innenriks

ESA oppfordra i mars Noreg til å opne for meir konkurranse. Norske styresmakter følgde opp med å lyse ut tre kontraktar for kystruta på anbod.

To selskap skal no dele desse kontraktane mellom seg.

Reiarlaget Havila, som held til i Fosnavågen på Sunnmøre, har fått ein kontrakt på fire ruter, mens Hurtigruten AS skal betene dei sju andre rutene.

Staten kompenserer selskapa for å sikre avgangar med daglege stopp i 34 hamnar frå Bergen til Kirkenes året igjennom, og vil betale selskapa om lag 8 milliardar kroner til saman.

Etter at staten opna for konkurranse om kystrutene mellom Bergen og Kirkenes, utgjer ikkje avtalane statsstøtte. EØS-avtalen tillèt likevel at staten kompenserer selskap for å tilby tenester som marknaden sjølv ikkje leverer, slik tilfellet er for kystruta.

Avtalane gjeld frå 1. januar 2021 og går over ti år.

