Yara byggjer det første elektriske og sjølvkøyrande konteinarskipet i verda

innenriks

Med statsminister Erna Solberg (H) til stades, signerer Yara avtalen med skipsverftskonsernet Vard om å byggja det sjølvkøyrande elektriske skipet Yara Birkedal.

Avtalen er på 250 millionar kroner og skal etter planen vera klart for sjøsetjing allereie tidleg i 2020. Innan 2022 vil skipet vera sjølvkøyrande.

– Det er første gongen nokon byggjer eit skip som Yara Birkedal. Vi har satsa på samarbeidspartnarar med sterk entreprenørånd og med ekspertise i verdsklasse. Vard har lang erfaring med å byggja spesielt tilpassa skip, og vil levera eit fartøy som kjem til å skapa endring, seier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

1 million kilometer

Bakgrunnen for prosjektet er at Yara kvart år fraktar mineralgjødsel 1 million kilometer på distansen mellom Brevik og Larvik for å senda produktet vidare med konteinarskip.

Konsernsjef Roy Reite i Vard seier han er svært glad for samarbeidet med Yara.

– Med lang erfaring i å byggja skreddarsydde, spesielt tilpassa skip, er vi begeistra over å få høve til å byggja det første sjølvkøyrande og elektriske konteinarskipet i verda, seier Reite.

Grøne arbeidsplassar

Regjeringa støtta i fjor prosjektet med 133 millionar kroner gjennom statsføretaket Enova og Solberg seier det er viktig å skapa grøne arbeidsplassar.

– Yara, Kongsberg og Vard har bygd vidare på kunnskap om teknologi, logistikk og skipsbygging. Dei har hatt ein ambisjon om å skapa berekraftig innovasjon saman. Då får vi spennande pionerprosjekt som dette, seier statsministeren.

Yara Birkedal vil kvart år erstatta 40.000 turar med dieseldrivne lastebilar på lokalvegane mellom Brevik og Larvik.

