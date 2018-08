Vêrmelding for Vestlandet: Verst i vest kommande veke

innenriks

– Vestlandet får det verste vêret. Fleire lågtrykk kjem inn i helga. Ein ny front med sørvestleg vind og bygenedbør startar allereie før laurdag, seier statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt.

Og byevêret vil halda seg heile helga.

Nord på Vestlandet, i Hordaland og Sogn og Fjordane, kan det koma opp i sørvestleg liten stiv kuling før det roar seg ned mot frisk bris mot søndagen.

Sol måndag

Så lettar det litt søndag. Det skjer først i sør, i Rogaland. Etter kvart mot måndagen blir vêret lettare også for resten av Vestlandet.

Det kan til og med bli sol måndag, men det er berre ei kortvarig betring i vêret.

– Tysdag kjem det inn eit nytt lågtrykk med sørvest og vestavêr og ein god del nedbør over heile Vestlandet. Det kan bli ein del vind på kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane med stiv kuling frå vest. Byene vil halda fram mot onsdagen. Og det ser ut som det vil halda fram med byevêret også resten av neste veke, varslar meteorologen.

Temperaturane vil liggja på rundt 10 til 15 grader.

Heile landet

Ingen stader i landet slepper unna dei komande lågtrykka

– Heile landet blir prega av lågtrykka som begge kjem frå sørvest, seier statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt.

Ho strekar under at nokre ønskjer seg regn og er glad for det.

– Skogbrannfaren er avblåst no, og det er bra. Det er framleis lokal skogbrannfare nokre plassar i Sør-Noreg, men vi har ikkje noko generelt varsel for eit større område lenger. Og det ser ut som det skal halda seg slik. Viss det held fram å regna framover blir bakken gjennomvåt. Det betyr rotbløyte, seier Svanevik.

Kaldast på 1894 meter over havet

Det kaldaste punktet i landet blir truleg på Juvvasshø i Oppland som ligg på 1894 meter. Her kan det bli minusgrader mot slutten av den komande veka.

– Vi vil nok komme relativt nært frost enkelte netter, og det er sikkert allereie nokre som har opplevd frost på bilen om morgonen. Men det er ikkje nokre store område som får minusgrader. Truleg kan det bli ned mot 2 eller 3 plussgrader nokre stader.

Framleis sommar

Sjølv om det kan bli kalde dagar framover nokre stader, er sommaren absolutt ikkje over.

– Det er ikkje ein umogleg at det blir mange fine og varme sommardagar. Særleg på Austlandet er det store sjansar for det, forsikrar ho.

I Nord-Norge, i Nordland og særleg Troms, blir tysdag den beste dagen kommande veke. Finnmark får det beste vêret onsdag og torsdag, før det nye lågtrykket kjem inn.

Også i Trøndelag og Møre og Romsdal blir det surt den kommande veka med opptil stiv kuling og regnvêr i periodar. Her blir også dei lettaste dagane tysdag og onsdag.

(©NPK)