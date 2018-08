TV 2-sjefen fryktar ikkje advokatane til Sandberg

innenriks

– Det er vanskeleg å ta omsyn til påstandane hans. Han er verken konkret eller underbyggjer det, men kallar journalistikken for fake news. Det er ei utvikling vi har sett mykje av i USA. Førebels nøyer vi oss med å venta til han kjem med den dokumentasjonen han har sagt han ville leggja fram, seier sjefredaktør i TV 2 Olav T. Sandnes til NTB.

Varsla rettssaker

Tysdag langa Sandberg ut mot norske medium og omtalen deira av reisa hans til Iran og forholdet til kjærasten Bahareh Letnes. Den tidlegare fiskeriministeren hevda å sitja på konkrete saker som gjev grunnlag for søksmål, og retta særleg kritikken mot NRK og TV 2.

– Dei har brukt hemmelege kjelder, anonyme toppdiplomatar, avhopparar, folk som aldri har vore i Iran. Dei har dei brukt som beviser mot Bahareh, men det finst ikkje fnugg av bevis. Påstandar og spekulasjonar er det, og det skal vi koma tilbake til, sa Sandberg.

Han fortalde at paret er i kontakt med «ikke ubetydelege advokater» og varsla ein serie rettssaker.

– Vi skal gå gjennom kvart presseoppslag, sa Sandberg.

– Ikkje uroa

Ansvarleg redaktør i TV 2 kjenner seg trygg på at dei har truverdige kjelder bak sakene dei har valt å publisera.

– Vi ventar på oppfølginga til Sandberg, han har jo mellom anna sagt at han skal bruka utanlandske advokatar, seier Sandnes.

Han meiner at TV 2 har dekt ei sak som har offentleg interesse, og at det ligg i kjernen av oppdraget deira.

– Vi er ikkje uroa for rettsleg forfølging. Vi er opptekne av at Sandberg, som alle andre, kan klaga oss til PFU og bruka dei normale instansane som er godt etablert i Noreg. Vi har også ein tradisjon for at dersom ein gjer feil, så tek ein det inn over seg. Men i denne saka er det vanskeleg for oss å spekulera i kva han meiner vi har gjort feil, seier Sandnes.

– Ein del av jobben

Konstituert nyheitsdirektør i NRK, Marius Tetlie, kjenner seg heller ikkje igjen i den sterke kritikken frå Sandberg.

– NRK har drive systematisk og kritisk journalistikk mot ein statsråd som har brote tryggleiksreglementet og rutinane for å varsla statsministeren om reiseverksemda si. Vi meiner at det er del av den jobben som media skal gjera, seier han til NTB.

Førebels har heller ikkje NRK høyrt noko om kva eit eventuelt søksmål går ut på.

– Vi har arbeidd i tråd med dei vanlege journalistiske arbeidsprosessane og vi har følgt det etiske regelverket. Kva han eventuelt vil forfølgja, har vi ikkje noko kunnskap om no. Vi får sjå om han konkretiserer det etter kvart. Når det er retta så sterke påstandar mot oss, er det naturleg at vi no ser på jobben vi har gjort i denne saka, seier Tetlie.

– Rettkome

Han strekar under at kanalen alltid går gjennom faktagrunnlaget i sakene før dei blir publisert og at fleirtalet av sakene i Sandberg-saka har opne kjelder.

– Vi har drive eit rettkome kritisk søkjelys mot ein statsråd, seier han.

Under pressekonferansen tysdag, hevda Sandberg at NRK er «helt fri for kompetanse».

– Eg er litt usikker på kva han konkret meiner med det. På generelt grunnlag har jo journalistar alltid eit behov for å fylla på med kunnskap innanfor ulike fagfelt, seier Tetlie.

Sandberg: – Ingen veit resultatet

Per Sandberg skriv i ein SMS til NTB at dei har ein «betydeleg jobb foran seg».

– Vi skal gå gjennom alle spekulasjonar, løgner og påstandar. Kva resultatet blir, veit ingen, skriv han.

