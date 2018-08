Lysbakken lanserer grådigheitsskatt

innenriks

– Vi vil ha meir skatt på store utbytte og lønningar og bruks pengane på eit skikkeleg løft mot fattigdom, seier SV-leiaren, som ikkje har noka tru på at skattekuttet til regjeringa vil bli lønsame.

– Vi har gong på gong bede regjeringa om å dokumentera dei positive effektane av skattekutta, men det er dei ikkje i stand til, konstaterer han.

SV-leiaren peikar samtidig på at dersom Erna Solberg (H) uroar seg over at nordmenn arbeider for lite, kan ho starta med å hindra at 1.200 misser jobben. Han viser til at 500 vedlikehaldsarbeidarar og reinhaldarar ved jernbanen står i fare for mista jobben, mens det same kan skje med 700 Color Line-tilsette, som lenge har kjempa mot utflagging.

Tysdag varsla Solberg at normalarbeidsveka kan koma til å måtte aukast til 43 timar dersom ikkje fleire kjem i jobb, for å halda oppe det velferdsnivået ein har i dag.

– Slik snakkar ein statsminister som har brukt 20 milliardar kroner på ulønsame skattekutt, sa Lysbakken då det onsdag var SV sin tur til å ha partitime i Arendal.

– Dersom Solberg meiner alvor, kan ho starta med å stoppa privatiseringane i jernbanen og regelendringa som gjer at Color Line kan flagga ut, slår han fast.

Overfor NTB peikar han på at då regjeringa gjekk inn for å privatisera jernbanen, sa dei at alle skulle behalda jobben.

– Men no viser det seg at dette ikkje gjeld dei som driv med vedlikehald og reinhald, seier SV-leiaren.

(©NPK)