Lukka datasystem hacka – uvedkommande fekk tilgang til personopplysningar til bergenselevar

Ukjende gjerningspersonar har teke seg inn i eit område i den elektroniske løysinga «e-Feide» som berre eit fåtal administratorar kjem inn i, opplyser Bergen kommune onsdag ettermiddag. Vedkommande har fått tilgang til fødselsnummer, namn, adresse og kontaktinformasjon til elevar og tilsette.

– Denne saka er alvorleg av fleire grunnar, det er eit stort tal på personar som kan vera ramma, og mange av dei er barn, seier rådgjevar Magnus Kroken i avdeling for personvern og informasjonstryggleik i kommunen.

Kommunen arbeider no med leverandøren av systemet for å få greie på kva som kan ha skjedd. Det er selskapet Identum AS i Bergen som eig e-Feide.

Saka er meldt til Datatilsynet. Bergen kommune vurderer også å melda saka til politiet.

