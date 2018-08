Listhaug glad for svensk innvandringsdebatt

innenriks

Etter alle solemerke var det den påtroppande nestleiaren i Framstegspartiet som entra scenen under partitimen i Arendal onsdag.

Der brukte ho vel så mykje tid til svenske tilstandar som tilstanden i norsk eldreomsorg.

– Må stramme inn

– Eg er veldig glad for at innvandring er den viktigaste saka i den svenske valkampen. Sverige må stramma inn, sa Listhaug og lèt eige parti ta æra for at det ikkje var like dårleg stilt i Noreg.

– Vi må halda fram å kalla ein spade for ein spade, erklærte ho i kjent stil. Samtidig sa ho at det ikkje er nokon grunn til å gle seg over at ho er «tilbake»:

– Eg har vore her heile tida, konstaterer Listhaug.

– Hovudlaus politikk

I ti minutt leverte ho spark til både Ap-leiar Jonas Gahr Støre, den svenske sosialdemokratiske statsministeren Stefan Löfven og forgjengaren hans, den borgarlege Fredrik Reinfeldt, som ho meiner burde orsaka seg for å ha ført ein «hovudlaus innvandringspolitikk».

Dei siste sju minutta blei vigd det ho har som arbeidsfelt i Stortinget, nemleg helse og omsorg.

– Å få tilbake kjøkkenet og lukta av mat på sjukeheimane blir ei prioritert sak i valkampen neste år, konstaterer Listhaug.

Luka ut eigedomsskatt

Ho lovar samtidig at Frp vil ta for seg eigedomsskatten i kommunar der dei kjem til makta.

På spørsmål om ho lovar å fjerna eller berre å redusera eigedomsskatten, svarar Listhaug at «det må vera målet» å fjerna han heilt:

– Det er lokalpolitikarane som må prioritera det, eg kan ikkje stå og lova på vegner av dei, seier ho til NTB.

– Landsmøtet er suverent

Listhaug avviser at det er opplese og vedteke at ho skal bli ny første nestleiar.

– Det skal avgjerast på sentralstyremøtet i september. Men eg har sagt at eg stiller meg til disposisjon viss partiet ønskjer det, seier politikaren.

Ho er heller ikkje med på at prosessen med å konstituera ein nestleiar legg føringar på valet på landsmøtet neste år.

– Landsmøtet er suverent, seier ho.

Taus andre nestleiar

Til ære for fotografane slo det som er venta for å bli den nye nestleiarduoen av ein prat i før partitimen til Frp.

Men 2. nestleiar Ketil Solvik-Olsen var lite lysten på å kommentera noko som helst når det gjeld avgangen til Per Sandberg eller det trulege innsteget til Sylvi Listhaug som første nestleiar. Ikkje eingong i diskusjonen om det er rett å konstituera ein nestleiar, i staden for å venta til det ordinære valet på landsmøtet neste år, vil han seia kva han meiner.

– Eg har ingen kommentar, men skulle ein gjera det, er Sylvi Listhaug ein god kandidat, seier Solvik-Olsen.

